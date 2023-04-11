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Боевиками ЧВК «Вагнер» командует нацист и бывший спецназовец Дмитрий Уткин
Именно он взял себе позывной «Вагнер», в честь которого и была названа ЧВК.
Вагнер — потому что любимый композитор Гитлера.
К своему шефу Пригожину в документах он обращается Хайль Петрович.
Подписывается он рунами ᛋᛋ, похожими на символ СС.
На его груди набиты петлицы оберштурмбанфюрера СС.
Отряд бандитов, возглавляемый нацистом Уткиным, «денацифицирует» Украину.
Но нацисты по-прежнему в Украине. Не перепутайте.
Соловьиный Помёт (https://t.me/slvn_pomet)