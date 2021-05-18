Боевики «ДНР» затеяли «сборы резервистов»: что известно

На оккупированной территории Донецкой области в период с 17 по 18 мая будет проведено контрольное оповещение с явкой на пункты предварительного сбора «пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям ДНР» боевиков. Соответствующий указ ранее был подписан главарем «ДНР» Денисом Пушилиным, пишет «ОстроВ».

Также должно быть проведено контрольное оповещение предприятий, на балансе которых числится резервная техника, о необходимости ее прибытия в специальные пункты.

Сообщается, что «мероприятия проводятся с целью контроля наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям, а также комплектования подразделений мобилизационного резерва».

С 17 по 21 мая оккупанты соседней «ЛНР» объявили о проведении военных сборов «народной милиции» (самоназвание боевиков «ЛНР»), в которых должны участвовать 3 тыс. так называемых «резервистов».

Как сообщала группа «ИС», оккупанты шантажируют работодателей, сгоняя мужчин призывного возраста на «сборы резервистов».

Источник: sprotyv.info

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