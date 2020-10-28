Боевики «лнр» возбудили уголовное дело против бывшего предводителя террористов: подробности

Оккупационные "власти" «лнр» возбудили уголовное дело против Андрея Пургина, одного из активных участников так называемой «русской весны» в Донецкой области, сообщает Telegram-канал «Донецкий абориген», связанный с террористом.

Дело возбуждено по факту разглашения секретной информации. Отмечается, что Андрей Пургин опубликовал справку в 2014 году капитана Луганского управления СБУ А.Руденко, который шесть лет назад докладывал в Киев «о намерениях пророссийских общественных организации провести мероприятия с ультимативными требованиями по прекращению осуществления препятствий к волеизъявлению населения Восточной Украины, связанного с желанием войти в состав РФ» и сообщал о внедренных агентах СБУ в ряды сепаратистов.

Ныне изменивший присяге Руденко является полковником «МГБ ЛНР», поэтому ведомство, где он служит, расценило публикацию давнего документа как разглашение секретной информации.

«Дело в адрес Андрея Пургина возбуждено за посягательство на светлый образ нынешнего «защитника конституционного строя» в рядах «МГБ ЛНР», по совместительству и главного борца с созданием вышеупомянутой «Луганской республики» в 2014 году, только на тот момент капитана СБУ — А. Руденко», — говорится в публикации.

Источник: sprotyv.info

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