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Боевики могут войти в Золотое: главарь «лнр» озвучил намерения

Боевики могут войти в Золотое: главарь «лнр» озвучил намерения

Незаконные вооруженные формирования «лнр» могут занять демилитаризованную зону в районе Золотого. Такие заявления сделал главарь «лнр» Леонид Пасечник российским пропагандистам.

Главарь «лнр» считает это ответом на слова временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, который на днях заявил о необходимости патрулирования 3 участков после разведения сил украинскими правоохранителями, пишет «Униан».

«Уточню, что в случае если описанный сценарий мистером Тейлором будет реализован, разведения на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения министерства госбезопасности и внутренних дел лнр», – сказал он.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик от имени ТКГ заявил о согласовании начала отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского 9 ноября в 12.00.

Источник: sprotyv.info

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