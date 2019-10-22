Боевики на Донбассе шантажируют своих командиров за уменьшение выплат - разведка

Российские наемники на оккупированных территориях Донбасса шантажируют своих командиров за уменьшение денежных выплат в связи с прекращением боевых действий.

Об этом сообщает пресс- служба Минобороны.

"Командование российских оккупационных войск усиливает меры по недопущению снижения уровня укомплектованности личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Вместе с этим, растет число наемников из числа так называемой" незаменимой гвардии ", которые шантажируют командиров подразделений угрозами оставить военную службу из-за уменьшения денежных выплат в связи с прекращением боевых действий ", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что из-за низких морально-психологических качеств лиц указанной категории в подразделениях оккупантов продолжает снижаться уровень воинской дисциплины и растет количество правонарушений и уголовных преступлений. Значительные масштабы обрели торговля оружием и боеприпасами, горюче-смазочными материалами и военным имуществом.

Источник: prm.ua

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