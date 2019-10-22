Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:03
Просмотров: 66

Боевики на Донбассе шантажируют своих командиров за уменьшение выплат - разведка

Боевики на Донбассе шантажируют своих командиров за уменьшение выплат - разведка

Российские наемники на оккупированных территориях Донбасса шантажируют своих командиров за уменьшение денежных выплат в связи с прекращением боевых действий.

Об этом сообщает пресс- служба Минобороны.

"Командование российских оккупационных войск усиливает меры по недопущению снижения уровня укомплектованности личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Вместе с этим, растет число наемников из числа так называемой" незаменимой гвардии ", которые шантажируют командиров подразделений угрозами оставить военную службу из-за уменьшения денежных выплат в связи с прекращением боевых действий ", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что из-за низких морально-психологических качеств лиц указанной категории в подразделениях оккупантов продолжает снижаться уровень воинской дисциплины и растет количество правонарушений и уголовных преступлений. Значительные масштабы обрели торговля оружием и боеприпасами, горюче-смазочными материалами и военным имуществом.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: война, ордло

Читайте ещё:

Путин ведет подготовку к ядерному удару по Западу
Сегодня 08:33    175
Пушилин проворовался: проверяющие из Москвы выявили миллиардную недостачу
Сегодня 06:39    180
Новые столкновения между Индией и Пакистаном: что известно
21.10.2019 10:00    151
Підготовка до війни чи страх перед трибуналом. Чому Путін протиставляє Росію міжнародному гуманітарному праву
21.10.2019 09:36    226
Обострение в Сирии: Турция обвинила курдов в гибели своего военного
21.10.2019 06:42    111
Накрили ворожу ДРГ з трьох сторін: відео нічного бою під Новозванівкою
21.10.2019 06:23    236
Боевики вновь сорвали "тишину" возле Золотого и увеличили количество обстрелов на Приазовье
20.10.2019 07:52    118
Россия нанесла новые мощные авиаудары в Сирии
20.10.2019 06:32    190
После длительного перерыва боевики на Донбассе ударили из тяжелой артиллерии
19.10.2019 10:39    189
Под амнистию не попадут террористы, которые сбили "Боинг", а также военные преступники, - замглавы МИД Боднар
19.10.2019 10:27    135
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 