Боевики на Донбассе существенно повысили интенсивность огневых ударов

С 9-го по 18-е июня 2020 года вооруженные формирования из состава оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе продолжали нанесение огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории. В течение отчетного периода уровень их интенсивности существенно возрос (больше чем на треть. Всего в этот период подразделения оперативной группировки российских оккупационных войск осуществили 99 огневых налетов по указанным целям (в течение прошлого отчетного периода таковых было зафиксировано 63).

При этом противник применял автоматическое стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы, ручные и станковые гранатометы, штатное вооружение боевых бронированных машин (в основном БМП-1\2), в ряде случаев фиксировалось применение противником ЗУ-23-2 и ПТРК. Кроме того, в ходе осуществления противником огневых налетов, в отдельных случаях было зафиксировано применение им 122-мм артиллерийских систем, а также 120/82-мм минометов, что является существенным нарушением положений так называемых Минских договоренностей.

Огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов: Ореховое, Хутор Вольный, Новоалександровка, Попасная, Новолуганское, Травневое, Шумы, Новоташковское, Крымское, Катериновка, Новозвановка, Луганское, Верхнеторецкое, Пески, Авдеевка, Славное, Троицкое, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Водяное, Тарамчук, Павлополь, Чермалык, Гнутово, Богдановка, Пищевик, Старогнатовка и Широкино.

Так же продолжает фиксироваться активное использование противником на отдельных участках подготовленных групп снайперов для нанесения передовым подразделениям Объединенных сил (ОС) потерь в живой силе и морально-психологического воздействия на их личный состав. Снайперы противника открывают огонь практически при каждом удобном случае, пытаясь нарушить режим несения боевого охранения передовыми подразделениями ОС и воспрепятствовать их повседневной деятельности, включая полноценное снабжение предметами МТС.

Источник: sprotyv.info

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