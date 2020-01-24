Боевики получили приказ от кураторов из РФ усилить обстрелы передовых позиций ВСУ
По оперативным данным группы «ИС», боевикам поступил прямой приказ от командования оккупационной группировки ряду подчинённых подразделений, находящихся на передовых позициях, на проведение целевых обстрелов позиций подразделений ОС с целью уничтожения и вывода из строя военной техники Объединенных сил.
Кроме этого, выделенные в состав дежурных сил артиллерийские подразделения и расчеты ПВО противника на протяжении недели находились в состоянии постоянной боевой готовности к нанесению огневых ударов по боевым порядкам Объединенных сил.
С ними ежедневно проводились интенсивные тренировки по управлению огнем, выявлению и сопровождению воздушных целей, а также развертыванию и выходу на передовые огневые позиции для нанесения массированных огневых ударов по позициям Объединенным силам.
Источник: sprotyv.info