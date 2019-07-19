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Боевики значительно усилили позиции в районе Донецка

Боевики значительно усилили позиции в районе Донецка

По данным группы «Информационное сопротивление», на юго-западной окраине Горловки фиксировалось перемещение 3-х БТР-80 и 2-х армейских грузовиков «Камаз» в южном направлении. Личный состав располагался на броне БТР и в кузовах грузовиков.

В районе шахты «Трудовская» (Петровский район Донецка) отмечается существенное усиление передовых позиций оккупантов дополнительными огневыми средствами (прежде всего крупнокалиберными пулеметами и 82-мм минометами), а также проведение ряда перегруппировок.

Источник: sprotyv.info

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Темы: война, ордло

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