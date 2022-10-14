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Бойовик, який охороняв терориста «Гіві», отримав 13 років тюрми, повідомляє СБУ

Бойовик, який охороняв терориста «Гіві», отримав 13 років тюрми, повідомляє СБУ

Цей зрадник із 2016 року воював у складі незаконних збройних угруповань «днр», а після оголошення путіним «спеціальної воєнної операції» пішов у наступ на мирні українські території.

Він потрапив у полон під час бойової операції ЗСУ у серпні цього року.

Бойовик відомий тим, що був одним із особистих охоронців терориста Михайла Толстих, aka «Гіві», який очолював незаконний підрозділ «батальйон Сомалі». Також він був ньюзмейкером цього угруповання і спільно з «Гіві» давав інтерв’ю псевдожурналістам «днр».

За матеріалами СБУ Шевченківський районний суд м. Києва призначив зраднику покарання – 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Йдеться про Ігоря Сергійовича Настоящего з окупованої Амвросіївки, який виявився «настоящим» зрадником, що підтвердив український суд.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/17883

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