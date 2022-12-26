Кримінал
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26.12.2022 15:56
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Бойовика «ДНР», який під час окупації села на Харківщині пограбував людей на суму майже 400 тис. гривень, засудили на 9 років

Бойовика «ДНР», який під час окупації села на Харківщині пограбував людей на суму майже 400 тис. гривень, засудили на 9 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним бойовика так званої «ДНР» за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у суді довели, що 23 лютого чоловік був призваний під час загальної мобілізації до лав так званої армії «ДНР» для участі у проведенні бойових дій проти України на боці РФ.

У березні цього року бойовик перебував у селі Руські Тишки Харківського району, яке на той час знаходилось під контролем російських військовослужбовців. 

Він отримав наказ від представника 13 складу 25-ої мотострілецької бригади ЗС РФ проникнути у будинок чоловіка, який за даними російської розвідки передавав координати розташування окупантів у вказаному селі українським військовим. 

Бойовик проник до будинку та пограбував власників. З собою зловмисник забрав їх особисті речі та дорогоцінні ювелірні прикраси, спричинивши матеріальну шкоду на суму майже 400 тисяч гривень.

Бойовик «ДНР» щиро розкаявся у судовому засіданні. 

26 грудня Котелевський районний суд Полтавської області виніс обвинувальний вирок та призначив військовому покарання у виді 9 років позбавлення волі. 

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Агентство Телевидения Новости

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