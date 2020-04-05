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Бойовики скоїли збройний напад на президентську охорону в Афганістані

Бойовики скоїли збройний напад на президентську охорону в Афганістані

Поки не повідомляється, чи були охоронці президентської гвардії на виконанні службових завдань

Міністерство внутрішніх справ Афганістану заявило, що бойовики розстріляли співробітника президентської охорони на околиці столиці Кабула. Про інцидент, який стався 3 квітня, повідомив у суботу офіційний представник МВС країни. Він заявив, що ще одного співробітника служби захисту президента було поранено.

Поки не повідомляється, чи були охоронці президентської гвардії на виконанні службових завдань.

Силовики почали розслідування нападу, жодне угруповання не взяло за це відповідальності. Торік схожі напади на президентську охорону в Афганістані здійснювали бойовики угруповання «Талібан».

Президенська гвардія вважається елітним підрозділом, що охороняє президента Афганістану Ашрафа Гані. Охоронці підрозділу пройшли військовий вишкіл у США.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

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