В Болгарии изнасиловали и убили журналистку-расследователя

Погибшая болгарская журналистка-расследователь Виктория Маринова перед смертью подверглась изнасилованию.

Об этом заявил министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов, передает Радио Свобода.

Накануне полиция заявила, что расследует, связано ли убийство Мариновой с ее профессиональной деятельностью.

Ранее прокурор Георги Георгиев сообщил, что женщина погибла в результате комбинированной травмы головы и удушения, а также, что на месте нападения не хватало некоторых предметов ее одежды. Однако тогда прокурор отказался уточнять, есть ли признаки изнасилования.

30-летнюю девушку убили в городе Русе (пятый по величине город Болгарии). Труп Мариновой нашли накануне в парке. Пропали ее мобильный телефон, ключи от автомобиля, очки. Последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate - скандал вокруг хищения средств из фондов Евросоюза.

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