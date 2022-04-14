Бомбив Чернігів: українські захисники показали, як «приземлили» російський СУ-34

Прикордонники оприлюднили відео із затриманим пілотом бомбардувальника СУ-34, який знищував квартали Чернігова.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ

"Рашистський бомбардувальник СУ-34 знищував цілі квартали Чернігова. Та українські захисники "приземлили" його, як і належить. Тепер це просто купа металобрухту, що іржавіє у дворах міста. Разом із літаком до пекла відправився і його штурман-рашист. А ось пілот-рашист вижив. На рахунку військового злочинця сотні безвинних життів", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, російський бомбардувальник Су-34 було збито над Черніговом 5 березня. Загинув штурман Криволапов, а майора Красноярцева було взято в полон.

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Источник: ukrinform.ua

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