Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:30
Просмотров: 206

Бомбив Чернігів: українські захисники показали, як «приземлили» російський СУ-34

Бомбив Чернігів: українські захисники показали, як «приземлили» російський СУ-34

Прикордонники оприлюднили відео із затриманим пілотом бомбардувальника СУ-34, який знищував квартали Чернігова.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ

"Рашистський бомбардувальник СУ-34 знищував цілі квартали Чернігова. Та українські захисники "приземлили" його, як і належить. Тепер це просто купа металобрухту, що іржавіє у дворах міста. Разом із літаком до пекла відправився і його штурман-рашист. А ось пілот-рашист вижив. На рахунку військового злочинця сотні безвинних життів", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, російський бомбардувальник Су-34 було збито над Черніговом 5 березня. Загинув штурман Криволапов, а майора Красноярцева було взято в полон.

ВИДЕО

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Глава Мінфіну про соцвиплати: Жодних підстав вважати, що будуть затримки, немає
Сегодня 13:08    157
МЗС: Є загроза, що росіяни всиновлюватимуть українських дітей
Сегодня 12:55    151
російський загарбник вихваляється, як танком переїхав легковик під Києвом
Сегодня 12:42    167
Новое старое кремлевское чучело
Сегодня 12:20    263
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 14.04
Сегодня 11:58    144
На четвер погодили дев'ять гуманітарних коридорів
Сегодня 10:00    162
В рф здивувалася, що не виготовляють цвяхи
Сегодня 09:50    247
Міністерство оборони США у себе в Twitter представило новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн
Сегодня 09:38    139
14 апреля из Харькова отправятся три эвакуационных рейса
Сегодня 09:27    200
Рятувальники розповіли про ситуацію у Харківській області на 14 квітня
Сегодня 09:11    242
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 