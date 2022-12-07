Брата екснардепа Царьова засудили за тероризм

На Дніпропетровщині засуджено Івана Царьова — брата колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проекту «новоросія» Олега Царьова.

Співробітники СБУ затримали його у травні цього року під час спецоперації у Дніпрі. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання до 5 років позбавлення волі.

Тепер засуджений просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають в полоні рашистів.

За даними слідства, він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичного стану. Для цього здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної і критичної інфраструктури.

За це окупанти обіцяли йому «крісло» голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону.

Під час обшуків у спеціально обладнаному схроні знайшли зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина рф. Суд визнав фігуранта винним за ст. 258 КК (терористичний акт).

Джерело: internetua.com

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