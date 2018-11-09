Брати-«гастролери», підозрювані у розбої та грабежах, чекатимуть суду під вартою

Ізюмський міськрайонний суд підтримав позицію прокуратури та обрав для двох братів, підозрюваних у низці грабежів та розбої (ч. 2 ст. 186 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як розповів керівник Ізюмської місцевої прокуратури Станіслав Гальченко, раніше судимі чоловіки віком 28 та 29 років приїхали до м. Ізюм з Донецької області. За даними слідства, на Донеччині брати вчинили низку злочинів. «Спеціалізувалися», переважно, на розбоях і грабежах. До Харківської області приїхали, щоб заховатися від правоохоронців.

Підозрювані оселилися у закинутій хаті неподалік лісу, певний час жили, збуваючи награбоване раніше. А коли кошти закінчилися, знову повернулися до злочинної діяльності. Лише за тиждень в Ізюмі вони встигли пограбувати двох людей. Ще на одну жінку зловмисники напали на темній безлюдній вулиці та забрали у потерпілої сумку з особистими речами.

Підозрюваних затримали у їх лісовій оселі. У чоловіків знайшли та вилучили майно потерпілих.

Наразі досудове розслідування триває. Перевіряється причетність братів до інших злочинів на території України.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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