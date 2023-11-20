Сегодня 16:04
Просмотров: 120
Брав усе – від шампунів до парфумів: на Харківщині затримано крадія
Поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який скоїв низку крадіжок з магазинів у Чугуївському районі.
Про це повідомляє поліція Харківській області.
46-річний місцевий житель, неодноразово судимий за майнові злочини, навідувався до маркетів, клав собі до кишень та ховав під одягом товар з вітрин.
Чоловік викрав парфумовану воду, гаманці, засоби гігієни, шампуні, дезодоранти, бальзами, жіночу сумку та інші речі.Загалом за місяць чоловік здійснив 8 крадіжок.