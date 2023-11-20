Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:04
Просмотров: 120

Брав усе – від шампунів до парфумів: на Харківщині затримано крадія

Брав усе – від шампунів до парфумів: на Харківщині затримано крадія

Поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який скоїв низку крадіжок з магазинів у Чугуївському районі.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

46-річний місцевий житель, неодноразово судимий за майнові злочини, навідувався до маркетів, клав собі до кишень та ховав під одягом товар з вітрин.

Чоловік викрав парфумовану воду, гаманці, засоби гігієни, шампуні, дезодоранти, бальзами, жіночу сумку та інші речі.Загалом за місяць чоловік здійснив 8 крадіжок.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 