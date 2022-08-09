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Breaking News из США. Понедельник, 8 августа, 23:30 EDT. Обыск в доме у Трампа

Breaking News из США. Понедельник, 8 августа, 23:30 EDT. Обыск в доме у Трампа

В понедельник вечером ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в рамках расследования дела о нарушении закона о хранении президентских документов, включая секретные документы, которые могли быть незаконно вывезены из Белого Дома покидавшем его Трампом.

Бывший президент подтвердил, что агенты ФБР провели обыск в Мар-а-Лаго, и сказал, что «они даже взломали мой сейф». Он находился в Нью-Йорке, когда ФБР провело обыск в его поместье во Флориде.

Бывший президент опубликовал следующее заявление:

«Мой прекрасный дом Мар-А-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в настоящее время находится в осаде, на него совершила набег и оккупировала большая группа агентов ФБР».

Для проведения обыска ФБР получила утверждённый судом ордер. А чтобы получить его, федеральная прокуратура и ФБР должны были представить суду веские доказательства того, что при обыске они ожидают найти доказательства совершения преступления.

Джерело: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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