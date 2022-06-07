Британія надає Україні юристів та поліцейських для підтримки розслідування воєнних злочинів росіян
Уряд Великої Британії виділив пакет допомоги для розслідування злочинів окупантів в Україні, повідомив британський віцепрем’єр-міністр Домінік Рааб.
Що входить до нового пакету підтримки:
● Спеціальний офіцер британської поліції, сім юристів з великим досвідом у галузі міжнародного кримінального права, двоє поліцейських;
● Постійний аналіз оборони та моніторинг подій в Україні. Включає збереження будь-яких доказів, що стосуються воєнних злочинів;
● Проведення тренінгу з розслідування воєнних злочинів для української поліції;
● Надання криміналістичних та технічних можливостей для розслідування, зокрема біометрію та експертизи цифрових пристроїв.
російські війська мають знати, що вони відповідатимуть за свої дії, а світова спільнота працюватиме разом, щоб забезпечити справедливість, – додали у британському уряді.
Источник: https://t.me/spravdi/10053