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Британія надає Україні юристів та поліцейських для підтримки розслідування воєнних злочинів росіян

Британія надає Україні юристів та поліцейських для підтримки розслідування воєнних злочинів росіян

Уряд Великої Британії виділив пакет допомоги для розслідування злочинів окупантів в Україні, повідомив британський віцепрем’єр-міністр Домінік Рааб.

Що входить до нового пакету підтримки:

● Спеціальний офіцер британської поліції, сім юристів з великим досвідом у галузі міжнародного кримінального права, двоє поліцейських;

● Постійний аналіз оборони та моніторинг подій в Україні. Включає збереження будь-яких доказів, що стосуються воєнних злочинів;

● Проведення тренінгу з розслідування воєнних злочинів для української поліції;

● Надання криміналістичних та технічних можливостей для розслідування, зокрема біометрію та експертизи цифрових пристроїв.

російські війська мають знати, що вони відповідатимуть за свої дії, а світова спільнота працюватиме разом, щоб забезпечити справедливість, – додали у британському уряді.

Источник: https://t.me/spravdi/10053

Новости портала «Весь Харьков»

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