Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:55
Просмотров: 97

Британія шукає альтернативу GPS через ризики дій РФ

Британія шукає альтернативу GPS через ризики дій РФ

Велика Британія за підтримки США шукає альтернативи GPS, які не будуть залежними від даних зі супутників. Це робиться через занепокоєння, що роботу супутників спробує блокувати РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Times.

Військові припускають, що незабаром війни можуть розгортатися за допомогою пристроїв приборкування сигналу без пострілу. Про це, зокрема, заявив заступник міністра оборони Великої Британії Джеремі Куін. За його словами, уряду "потрібно бути пильним" щодо загрози втручання супутників, оскільки Росія використовує війну в Україні, щоб перевірити свої перешкоди GPS. "Нам треба винести з цього уроки і продовжувати нашу власну інноваційну роботу в цій галузі", - додає Куін.

Інформацію про пошук урядом альтернатив GPS підтвердили у британському міністерстві у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії.

За даними видання, Великобританія розглядає альтернативні навігаційні системи, включаючи британську OneWeb та американську NextNav. З останньої вже ведуться переговори про розгортання у Лондоні та Манчестері системи навігації, яка використовує лише сигнал наземних станцій.

"Ми співпрацюємо з федеральним урядом США, щоб спробувати створити систему, яка зможе замінити GPS у зв'язку з загрозою, на яку наражається GPS з боку Росії та інших держав", - заявив глава NextNav Ганеш Паттабіраман.

За його словами, різке припинення роботи GPS стане "майже екзистенційною" загрозою, оскільки може призвести до збоїв у роботі систем енергопостачання, мобільних телефонів, банків та серйозно ускладнить використання високоточних озброєнь.

Источник: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В околицях Харкова встановили пам‘ятник закатованим і розстріляним полякам на українській землі
Сегодня 10:04    92
Новости из США. Понедельник, 23 мая 2022
Сегодня 09:52    100
МЗС Франції: ініціатива Макрона не є замінником вступу України в ЄС
Сегодня 09:39    101
Командир российских войск, который отдавал приказы об обстреле Харьковской области, оказался родом из Украины
Сегодня 09:27    105
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.05
Сегодня 09:21    90
В “Укроборонпромі” назвали кількість захоплених окупантами оборонних підприємств
Сегодня 09:16    103
На рынках Беларуси начали продавать овощи, украденные рашистами на Херсонщине
Сегодня 09:05    99
ОК "Південь": Росіяни спрямували цивільні авто по мінах, а тих, хто вижив — розстріляли
Сегодня 08:46    124
МВФ: Війна РФ проти України затьмарила перспективи глобальної економіки
Сегодня 08:37    103
На Харківщині розслідують убивство волонтера, його автівку розстріляв російський танк
Сегодня 08:28    122
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 