Британка заробила 31 тис. доларів, склавши 150 разів іспит з водіння за інших людей

Жителька Уельсу заробила $31 тис., склавши 150 разів іспит з водіння за інших людей, пише LADBible. Щоправда, за таке підприємництво жінка дістала тюремний термін.

За даними ЗМІ, жінку звуть Інджеріт Кауру. За свої послуги вона брала близько $800 та діяла у період з 2018 по 2020 рік. Як правило, до валлійки зверталися ті, хто мав труднощі з англійською мовою. Після того, як її почали впізнавати співробітники тестових центрів дорожнього руху, справою зацікавилася поліція.

Жінку заарештували та звинуватили у шахрайстві. Згідно з рішенням суду, Інджерит має виплатити штраф у розмірі $30 тис. Крім того, Кауру засудили до чотирьох місяців ув'язнення, але якщо вона не заплатить потрібну суму штрафу, їй доведеться провести у в'язниці рік.

"Злочини, вчинені Інджерит, наражають на ризик невинних учасників дорожнього руху, дозволяючи некваліфікованим і небезпечним автомобілістам мати, здавалося б, законні права водія", — йдеться в заяві.

Джерело: bagnet.org

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