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Британский историк Кристиан Гошен подсчитал, сколько топовых нацистов покончили с собой

Британский историк Кристиан Гошен подсчитал, сколько топовых нацистов покончили с собой

Британский историк Кристиан Гошен подсчитал, что покончили с собой 8 из 41 региональных лидеров НСДАП, 7 из 47 высших руководителей СС и полиции, 53 из 554 генералов Вермахта, 14 из 98 генералов Люфтваффе, 11 из 53 адмиралов Кригсмарине.

Покончили с собой: нацисты номер 1, 2, 3, 4 и 5 - Гитлер (пуля), Геринг (цианид), Борман (пуля), Гиммлер (цианид) и Геббельс (цианид).

Застрелились фельдмаршал Модель (первый, кто заверил Гитлера в личной преданности после провала покушения в 1944 году) и генерал Кребс (пуля) - последний начальник штаба Гитлера.

Повесился в тюрьме на полотенце Лей - лидер Трудового фронта и принял яд последний министр юстиции Рейха Тирак. Покончили с собой Генлейн (разбил очки и перерезал стёклами паховую вену) - бывший лидер судетских немцев и один из палачей Польши Глобочник (цианид).

Как вы считаете, хоть у кого-то из верхушки путинского рейха хватит духа совершить нечто подобное после поражения?

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

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