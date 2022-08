«На війні всі засоби гарні» — хибно переконана російська федерація, цинічно випускаючи авіаційні бомби, касетні та фосфорні боєприпаси, фугаси, снаряди, ракети, міни всією територією України. «На війні далеко не всі засоби та методи дозволені» — впевнено стверджує міжнародне гуманітарне право, міжнародна спільнота та здоровий глузд. / «All’s fair in war»… − russian federation thinks and cynically releases aerial bombs, cluster and phosphorous munitions, explosives, shells, rockets, mines throughout the territory of Ukraine. «Not all means and methods are allowed during the war» − international humanitarian law, international community and common sense confidently assert. (English below)

Великий перелік засобів і методів ведення бойових дій, які російська федерація використовує у війні проти України, суворо заборонені:

— звичаєвими нормами міжнародного гуманітарного права;

— Женевськими конвенціями 1949 року та Додатковим протоколом І 1977 року;

— спеціальними договорами, які забороняють використання конкретних видів засобів та (або) методів.

Використання російською федерацією заборонених засобів і методів ведення бойових дій призвело до масштабних, непоправних втрат серед цивільного населення, цивільної інфраструктури та наслідків для навколишнього середовища.

Такі дії є черговими воєнними злочинами російської федерації. Злочинами, до яких не застосовуються строки давності та за вчинення яких не передбачена амністія.

Міністерство оборони України та Збройні Сили України розпочинають другу інформаційну кампанію, яка присвячена забороненим засобам і методам ведення бойових дій. Кожен допис про окремий засіб або метод, який цинічно був використаний рф та її військовослужбовцями під час міжнародного збройного конфлікту, спричиненого агресією рф проти України.

Департамент юридичного забезпечення Міністерства оборони України #ДЮЗМОУ

#Буде_тобі_враже_як_Право_скаже #ворогу_вороже

Large list of means and methods of warfare, which russian federation uses in the war against Ukraine, are strictly prohibited by

— customary international humanitarian law

— Geneva Conventions 1949 and Additional Protocol I 1977

— special international agreements on prohibition of specific types of means and (or) methods.

The use of prohibited means and methods of warfare by russian federation has already caused large-scale irreparable losses among the civilians, civilian infrastructure and caused consequences for the environment.

Such violations are russian war crimes. There is no statute of limitations on these crimes. There is no amnesty on these crimes.

Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine launche second informational campaign (link-first info campaign) on highlighting prohibited means and methods. Every post will be on concrete type prohibited means or methods, cynically used by russian political and military leadership as well as by ordinary russian soldiers during the international armed conflict, caused by Russian aggression against Ukraine.

Legal Department of the Ministry of Defence

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

