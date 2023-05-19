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Будував систему охорони здоров’я на окупованих територіях Куп’янщини — депутата судитимуть за колабораціонізм

Будував систему охорони здоров’я на окупованих територіях Куп’янщини — депутата судитимуть за колабораціонізм

Завершено досудове розслідування стосовно депутата Куп’янської районної ради Харківської області, який виявив свою прихильність до рф під час окупації Куп’янського району.

За даними слідства, обвинувачений пішов на співпрацю із загарбниками та добровільно обійняв посаду так званого «и. о. начальника отдела здравоохранения Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Обвинувачений відповідав за сферу охорони здоров’я на окупованій території і виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції під керівництвом представників рф.

Колаборанта судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/39212

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