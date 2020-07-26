Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:38
Просмотров: 66

Бухгалтер військової частини Повітряних сил ЗСУ постане перед судом за привласнення понад 750 000 гривень

Бухгалтер військової частини Повітряних сил ЗСУ постане перед судом за привласнення понад 750 000 гривень

За результатами досудового розслідування Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, до суду скеровано обвинувальний акт відносно бухгалтера однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016-2019 років бухгалтер однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично вносила до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, і у такий спосіб привласнила грошові кошти військової частини на загальну суму 767 тисяч гривень.

Злочин кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки.

У разі доведення вини обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Источник: dbr.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Посадовець обласного управління ДСР Нацполіції підозрюється в збуті наркотиків
Сегодня 09:10    24
Посадовця Державного гемологічного центру України викрито на одержанні хабара
Сегодня 07:05    79
СБУ не допустила штучне доведення до банкрутства держпідприємства «Дніпропетровський облавтодор»
25.07.2020 11:11    145
1,3 мільйони гривень збитків через вирубку лісу - один із керівників «Хмільницького лісового господарства» постане перед судом
25.07.2020 10:46    131
2018 осіб потрапило до реєстру корупціонерів з початку 2020 року – НАЗК
25.07.2020 09:55    119
Викрито масштабну схему розкрадання державних коштів на реконструкції аеропорту «Бориспіль» (ФОТО)
25.07.2020 09:19    149
4,9 млн грн збитків державі через зрив оборонного замовлення – повідомлено про підозру ексдиректору держпідприємства (ФОТО)
24.07.2020 08:31    163
За 2 роки 20 засідань, жодне з яких не відбулося: що буде зі справою Добкіна (ВІДЕО)
24.07.2020 07:47    192
Як НАЗК та інші державні органи працюють з повідомленнями викривачів?
23.07.2020 09:05    173
СБУ задокументувала масштабне розкрадання коштів Укрзалізниці через закупівлю неякісних запчастин
23.07.2020 08:19    120
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 