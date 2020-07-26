Бухгалтер військової частини Повітряних сил ЗСУ постане перед судом за привласнення понад 750 000 гривень
За результатами досудового розслідування Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, до суду скеровано обвинувальний акт відносно бухгалтера однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016-2019 років бухгалтер однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично вносила до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, і у такий спосіб привласнила грошові кошти військової частини на загальну суму 767 тисяч гривень.
Злочин кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки.
У разі доведення вини обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Источник: dbr.gov.ua