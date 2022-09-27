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Буйнакск, Москва и Волгодонск - 1999-й. Ижевск - 2022-й

Буйнакск, Москва и Волгодонск - 1999-й. Ижевск - 2022-й

Что объединяет эти города? Тогда, после взрывов, устроенных ФСБ, путин смог обеспечить себе повышение рейтинга и победу на выборах благодаря организации борьбы с "внутренним террором". Это как убийство Кирова дало Сталину предлог для чистки Коммунистической партии.

Сейчас начались пусть не глобальные, но всё более расширяющиеся протесты против могилизации и войны. путин не станет изобретать ничего нового: расстрел людей в Ижевске - это лайт-версия терактов 1999-го.

Дальше будет больше. Вангую, что в ближайшее время стоит ожидать контролируемый теракт в Москве - убийство какого-нибудь Кириенко или даже Шойгу (он уже стал ненужным путину). Тут же найдут украинского "неонациста" и его "американских покровителей". Далее по кальке: репрессии ужесточаются, за поджог военкомата - пожизненное, за невыполнение плана могилизации - 15 лет. Стукачество, доносы - всё как положено. Ну и путин - спаситель нации.

История ходит по спирали. И только российская история ходит по кругу. Кровавому кругу. И выхода из него не предвидится.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/17269

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