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Бывшего инспектора ХНУВС будут судить по подозрению в драке со стрельбой в центре Харькова (ФОТО)

Бывшего инспектора ХНУВС будут судить по подозрению в драке со стрельбой в центре Харькова (ФОТО)

По данным следствия, экс-инспектор пять раз выстрелил из травматического оружия в человека.

Областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего инспектора одного из отделов Харьковского национального университета внутренних дел. Его подозревают в хулиганстве. Согласно статье, экс-инспектор может сесть в тюрьму на срок от трех до семи лет. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры в Харьковской области.

Напомним, что 30 марта 2019 года возле ТРЦ на ул. Сумской подрались двое мужчин. Один из них применил травматический пистолет. По данным следствия, это был инспектор одного из отделов ХНУВС. Он находился вне службы. Мужчина пять раз выстрелил в своего противника и сбежал с места преступления.

Бывшего инспектора ХНУВС будут судить по подозрению в драке со стрельбой в центре Харькова (ФОТО)

Бывшего инспектора ХНУВС будут судить по подозрению в драке со стрельбой в центре Харькова (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: суд, харьков

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