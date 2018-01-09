Криминал
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09.01.2018 17:09
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Бывшего замдиректора "Электротяжмаша" отправили под суд за взятку 1 млн гривен

Бывшего замдиректора Электротяжмаша отправили под суд за взятку 1 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура 9 января отправила в Орджоникидзевский районный суд Харькова обвинительный акт против бывшего заместителя директора завода "Электротяжмаш". Он подозревается в получении неправомерной выгоды в размере 37 тыс. долларов (1 млн гривен по курсу в день задержания).

По версии следствия, 28 февраля 2017 года топ-менеджер государственного предприятия, договорившись с начальником отдела, получил от исполнительного директора ООО "Укрмашиндустрия" крупную сумму денег.

Бизнесмен тогда пожаловался в прокуратуру, что без взятки его фирме отказывались поставить электрооборудование. А без него он не мог своевременно поставить продукцию другому предприятию и ему пришлось бы платить штраф за срыв сроков поставки.

Деньги позже были обнаружены в служебном кабинете начальника отдела "Электротяжмаш".

Действия топ-менеджера, которого будут судить, квалифицированы по ч.4 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

 

Агентство Телевидения Новости

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