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Бывший боевик "лнр" рассказал в СБУ о преступлениях террористов

Бывший боевик лнр рассказал в СБУ о преступлениях террористов

В рамках спецоперации Служба безопасности вывела на подконтрольную Украине территорию бывшего боевика, который предоставил органам информацию о деятельности силового блока "лнр"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что в 2017 году житель Луганска из-за финансовых трудностей вступил в танковое подразделение так называемой 4-й ОМБр 2 АК "Народной милиции лнр"", - говорится в сообщении.

Не получив обещанных денег и разочаровавшись в фейковых идеях "молодой республики", он вскоре покинул боевиков. Мужчина некоторое время оставался на временно оккупированной территории.

"Бывший боевик выразил готовность оставить ОРЛО и предоставить украинским правоохранителям свидетельство о преступной деятельности оккупантов на территории нашей страны и наличии российской военной техники", - пишут в СБУ.

Сотрудники спецслужбы провели проверку и установили, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил тяжких преступлений.

Он также предоставил следствию важную информацию о российской агрессии против нашего государства.

По решению суда бывший боевик освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Источник: espreso.tv

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