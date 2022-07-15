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Бывший инженер ЦРУ осужден за крупную кражу секретной информации

Бывший инженер ЦРУ осужден за крупную кражу секретной информации

33-летний Джошуа Шульте обвиняется в «одном из самых наглых и разрушительных актов шпионажа» в истории США». Утечка показала, как ЦРУ взламывало телефоны, использовало кибер-инструменты против террористических групп.

Бывший инженер-программист ЦРУ был осужден в среду по федеральным обвинениям в крупнейшей в истории ЦРУ краже секретной информации.

Джошуа Шульте, который решил защищать себя на повторном судебном процессе в Нью-Йорке, заявил присяжным в заключительных аргументах, что ЦРУ и ФБР сделали его козлом отпущения за позорное обнародование WikiLeaks массива секретов ЦРУ в 2017 году.

Окружной судья США Джесси М. Фурман огласил обвинительный приговор по девяти пунктам, который был вынесен в середине дня присяжными, совещавшимися с пятницы.

Так называемая утечка из Vault 7 показала, как ЦРУ взламывало смартфоны Apple и Android в ходе зарубежных шпионских операций, а также попытки превратить подключенные к интернету телевизоры в прослушивающие устройства. До своего ареста Шульте помогал создавать хакерские инструменты в качестве кодера в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния.

Дата вынесения приговора не была назначена, поскольку Шульте все еще ожидает суда по обвинению в хранении и транспортировке детской порнографии. Он не признал себя виновным.

Источник: cursorinfo.co.il

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: суд, США

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