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Бывший топ-менеджер «Росатома» попался на продаже в Китай технологий ядерного оружия

Бывший топ-менеджер «Росатома» попался на продаже в Китай технологий ядерного оружия

Суд в Новоуральске (Свердловская область) завершил рассмотрение дела бывшего гендиректора ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» - «дочки» топливной компании ТВЭЛ «Росатома».

Как сообщает «Интерфакс», Роман Крокос, возглавлявший предприятие с 2014 по 2019 год, был признан виновным по части 3 статьи 189 УК РФ - незаконная передача иностранной организации технологий, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

Суд установил, что Крокос по электронной почте отправил китайской организации конструкторскую документацию на изготовление лодочек, используемых для карботермического синтеза и изготовления таблеток смешанного нитридного уран-плутониевого топлива, которое, в свою очередь, может быть использовано при создании оружия массового поражения.

По информации суда, Крокос знал, что для сделки требуется лицензия ФСТЭК (Федеральной службы по техническому и экспортному контролю) России, но решил ее не получать.

При этом, как следует из судебного решения, топ-менеджер действовал не в интересах личной выгоды, а с «целью получения коммерческой прибыли» предприятия. Сумма сделка составила более 25 млн рублей.

«Согласно приговору суда, Крокосу назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года», - говорится в заявлении суда.

Источник: finanz.ru

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