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Бізнес на гуманітарці: на Закарпатті затримали підприємця, який продавав ввезені для ЗСУ автівки

Бізнес на гуманітарці: на Закарпатті затримали підприємця, який продавав ввезені для ЗСУ автівки

Співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби викрили схему незаконного ввезення та продажу автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

Спільна міжвідомча група у складі оперативних співробітників внутрішньої та власної безпеки по Мукачівському прикордонному загону Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід» Держприкордонслужби, співробітників УСР в Закарпатській області ДСР НП України, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури та силової підтримки відділу прикордонної служби «Мукачево» (тип С) припинила діяльність з незаконного продажу транспортних засобів, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 201-2 КК України, правоохоронці встановили, що 28-річний підприємець з Закарпаття організував схему продажу ввезених транспортних засобів з ЄС в Україну.

Бізнесмена затримали під час отримання ним грошових коштів у розмірі 6000 доларів США неправомірної вигоди за продаж трьох автівок.

Наразі підприємцеві повідомлено про підозру за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Співробітники ВВВБ по Мукачівському прикордонному загону забезпечують подальший оперативний супровід досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Джерело: dpsu.gov.ua

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