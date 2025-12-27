Бізнесмена Тимура Міндіча, який фігурує у справі НАБУ та САП про корупцію в «Енергоатомі», знайшли в Ізраїлі

Журналісти УП змогли поспілкуватись з ним в ізраїльському місті Герцлія в передмісті Тель-Авіва. Міндіч заявив, що «медійно з нього вже зробили крайнього» та «оголосили винуватим». Саму справу він назвав «крутою медіаатакою».

Він підтвердив, що знайомий і з колишнім міністром оборони Рустемом Умєровим, і з ексголовою Міненерго Германом Галущенком та спілкувався з ними. Водночас запевнив, що «ніколи у житті» не давав їм ніяких вказівок.

Опубліковані правоохоронцями розмови він назвав вирваними з контексту: «Показали ось так, як сьогодні зручно сприймається суспільством [...] Мене призначили винуватим і сьогодні мільйон речей мені приписують, де мене не тільки не було, а й про що я взагалі не знаю».

Окремо він зазначив, що за час президентства Володимира Зеленського він дуже мало спілкувався з ним і востаннє вони розмовляли давно.

❗ Міндіча вважають організатором схеми відкатів в «Енергоатомі». Проти нього та іншого підозрюваного Олександра Цукермана Україна вже ввела санкції. Через цю справу у відставку пішли два міністри: очільники Міненерго та Мін'юсту Світлана Гринчук та Герман Галущенко.

