ЦАРский "Патриот", или Высшая степень социальной защиты русскоязычных

Во всем потоке конспирологических версий ликвидации Сани Захараста никто так и не додумался связать воедино это кощунственное преступление против "великого" сопредельного государства с безобидной шалостью с дверной ручкой дома Скрипалей. В принципе, немудрено, ведь грохнули Санька, когда мало-мальски достойных экспертов родители ремнем отогнали от планшетов и стали собирать в начальную школу. Иначе бы эти суровые парни доказали, что выходцы из питерской подворотни дверные ручки первому встречному не намазывают. Конечно, если он не вломит "старшим", кто потырил яблоки в соседнем саду, отмыл деньги в Испании или внаглую распилил российский бюджет для Донбасса. Это изысканное сведение счетов с самым лютым вражиной – в данном случае настоящая месть должна быть теплой, дурно пахнуть и плохо отмываться.

Т.е. сомнений в почерке никаких – намазали гадостью ручку Скрипалю и лоб зеленкой Сане-федералиссимусу – одни и те же люди, точнее представители одной и той же организации.

Те же самые люди, из той же самой организации под названием ГУ ГШ ВС РФ, в простонародье ГРУ, военной разведки, "сапогов", ликвидировали и посланную в Центрально-Африканскую республику для дискредитации деятельности ЧВК "Вагнер" группу сотрудников российских средств массовой дезинформации.

Тогда российская пропаганда вопила, что заказчиком убийства является меценат ЦУР Михаил Ходорковский, проживающий в Великобритании (опять параллель с делом про шпили). А группа ИС по горячим следам в материале от 7 августа 2018 года "Охота на "диких гусей", или почему "патриотам" Шойгу не нравится музыка пригожинского "Вагнера" изложила свою версию тройного убийства.

"Сразу после обнаружения трупов в СМИ просочилась информация, что при них были обнаружены просроченные пресс-карты российского издания "Известия", которое приближено к ГРУ ГШ РФ, т.е. к ведомству Сергея Шойгу.

Поэтому вырисовывается еще одна версия. Шойгу мог направить Джемаля для решения специальной задачи в ЦАР в интересах ГРУ, а потом там же и пустить его в расход, что видимо было той частью задания, о котором Джемаль не должен был догадываться.

То, что Шойгу был прекрасно осведомлен о слабых возможностях раздобыть компромат против ЧВК "Вагнера" в ЦАР не вызывает сомнений. А значит ему был очень выгоден сценарий гибели команды Джемаля, Расторгуева и Радченко, чтобы все стрелки перевести на Пригожина.

Здесь интерес Шойгу является очевидным. В июле 2018 года при Министерстве обороны была создана своя собственная ЧВК "Патриот". В нее берут в основном профессиональных военных, которые до сих пор проходят службу в Минобороны. В "Патриоте" больше платят (от 400 тысяч до 1 миллиона рублей, то есть 6-16 тысяч долларов) и боевые задачи ставят лучше, чем в "группе Вагнера". При этом "командировки" занимают не более месяца-двух. Также бенефициары "Патриота" могут получать процент от сделок между ЧВК и заказчиками ее услуг.

Одним словом, на рынке "диких гусей" стало тесно, ФСБ с ее ЧВК "Вагнера" придется существенно попотеть, чтобы сберечь свои позиции в разных "горячих точках" мира и сдерживать натиск наглых конкурентов из Министерства обороны и ГРУ", - говорится в материале секции "Браво" группы ИС.

Не прошло и двух месяцев, как "либеральные СМИ" страны-оккупанты сообщили, что грохнули пропагандистов таки конкуренты фсбшного "Вагнера" из шойговско-сурковского "Патриота". "Либеральные" неспроста закавычены. Само их существование на территории, где за инакомыслие расстреливают на Москворецком мосту, а за лайки и репосты "лепят" реальные тюремные сроки, просто невозможно. Значит им разрешают "инакомыслить" в пользу хозяев. В данном случае одной из кремлевских башен под названием ФСБ (бортников, Пригожин), сцепившейся с ГРУ (Шойгу, Сурков) в смертной схватке за дележ скудеющей кормовой базы.

В процессе схватки ГРУ пришлось грохнуть "своих" ЦАРских вояжеров, чтобы подставить ФСБ и лично Вовиного повара Пригожина. ГРУ ликвидировало собственную марионетку Захарченко, чтобы ФСБ не добралось до Суркова по делу о разграблении потоков российского бюджета на оккупированный Донбасс. Но и враг не дремал. Ответка Лубянки превратилась в настоящее мочилово: порционно сливается причастность "сапогов" и их рулевых к убийствам группы Джемаля и донецкого курмаршала. И это все на фоне самого высокого в мире шпиля и паспортных данных Чепиги-Боширова. И это не может не радовать – все империи погубила междоусобица.

Еще что показательно во всех этих кровавых игрищах подонков из питерских подворотен. Под вывеской имперских амбиций по "защите русскоязычного населения" потомственные палачи действуют так, как "диды" научили. Гей-стори со шпилем и дверной ручкой, гриль из курмаршалла и ликвидация группы российских пропагандистов в ЦАР связывает одна общая нить - для достижения целей к задействованным терпилам применялась высшая степень социальной защиты русскоязычного населения. При Сталине это был расстрел. При чекисте Володе хорош любой способ умерщвления. Пардон, защиты. На другую, русскоязычные, даже не надейтесь. На украинском Донбассе в этом уже убедились.

Источник: sprotyv.info

Автор: Координатор группы Информационное сопротивление Юрий Карин

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