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CБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру з обігом 5 мільярдів гривень

CБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру з обігом 5 мільярдів гривень

Кіберфахівці Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора, припинили у Харкові діяльність потужного конвертаційного центру. Загальний обіг коштів, які проходили через центр складав понад 5 млрд грн.

Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову «скрутку», що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.

У ході проведення масштабних обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях та банківських установах правоохоронці виявили необліковані 7 млн грн. Також вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність

Тривають слідчі дії.

CБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру з обігом 5 мільярдів гривень

CБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру з обігом 5 мільярдів гривень

CБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру з обігом 5 мільярдів гривень

CБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру з обігом 5 мільярдів гривень

CБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру з обігом 5 мільярдів гривень

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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