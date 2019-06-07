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CБУ викрила та затримала агента ФСБ РФ

CБУ викрила та затримала агента ФСБ РФ

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність агента російської ФСБ.

Оперативники спецслужби встановили, що офіцер запасу ЗСУ був завербований на території Росії у 2017 році кадровим співробітником ФСБ РФ під час зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища протиповітряної оборони ім. Ю. Андропова.

Контррозвідники СБ України встановили, що для забезпечення ефективної координації виконання розвідувально-підривних завдань агент був переданий на зв’язок представнику так званої «МДБ ДНР» ‒ громадянину України Левченку В’ячеславу Андрійовичу, 1961 р. н.

CБУ викрила та затримала агента ФСБ РФ

У 80-х роках Левченко проходив строкову військову службу у лавах прикордонних військ КДБ СРСР. Потім він обіймав різні посади в органах МВС України та Управлінні державної пенітенціарної служби у Дніпропетровській області. У 2014 році був затриманий за підозрою у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 КК України та обміняний на полонених військовослужбовців ЗС України.

Правоохоронці задокументували, що на виконання завдань ворожої спецслужби агент здійснював спроби вербувати діючих співробітників СБУ, а також готував фізичну ліквідацію окремих офіцерів української спецслужби. Він також збирав і передавав актуальну розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки й дислокацію задіяних у проведені ООС в Донецькій області окремих підрозділів ЗС України.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у Маріуполі під час отримання матеріалів з обмеженим доступом про окремі аспекти оперативно-службової діяльності СБУ.

CБУ викрила та затримала агента ФСБ РФ

CБУ викрила та затримала агента ФСБ РФ

У ході проведення обшуку за місцем проживання агента виявлено та вилучено велику кількість мобільних терміналів, сім-карт, зокрема провайдера «Фенікс» з тимчасово окупованої території Донеччини, магнітних носіїв інформації, а також кілька комп’ютерів, які використовувались для обробки, зберігання та передачі здобутих розвідувальних відомостей.

CБУ викрила та затримала агента ФСБ РФ

CБУ викрила та затримала агента ФСБ РФ

Офіцеру запасу оголошено підозру про скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Триває досудове розслідування.

Пресцентр СБ України

Новости портала «Весь Харьков»

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