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CБУ затримала агента російської воєнної розвідки (ВІДЕО)

CБУ затримала агента російської воєнної розвідки (ВІДЕО)

Співробітники контррозвідки спільно з Головним слідчим управлінням СБ України під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури затримали агента російської воєнної розвідки, який їхав у Воронеж на зустріч із своїм куратором.

Оперативники спецслужби встановили, що працівник одного із підприємств державного концерну «Укроборонпром», мешканець Запоріжжя, був завербований у 2014 році на тимчасово анексованій території АР Крим кадровим співробітником Головного управління Генштабу ЗС РФ на основі матеріальної зацікавленості та підтримки ідей «русского мира».

Співробітники СБ України задокументували, що зловмисник за грошову винагороду збирав для представників російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств вітчизняного ОПК та соціально-політичну обстановку у запорізькому регіоні. Зібрані розвідувальні дані він надсилав через відпрацьовані йому офіцером ГУ ГШ ЗС РФ канали електронного зв’язку, а також передавав під час особистих зустрічей на території РФ, Республіки Білорусь та тимчасово анексованого Криму.

Правоохоронці затримали агента під час перетину державного кордону з матеріалами розвідувального характеру і вилучили прихований магнітний носій інформації (мікро-SD), на якому містилися зібрані для передачі, за завданням російської сторони, розвідувальні відомості.

За результатами проведення санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агента виявлено та вилучено комп’ютерну техніку і носії інформації, які використовувались для обробки, зберігання та передачі розвідданих, а також засоби зв’язку з іноземною стороною.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

Триває досудове слідство.

Пресцентр СБ України

CБУ затримала агента російської воєнної розвідки (ВІДЕО)

CБУ затримала агента російської воєнної розвідки (ВІДЕО)

CБУ затримала агента російської воєнної розвідки (ВІДЕО)

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: война, сбу

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