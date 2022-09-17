Кримінал
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Це має бачити весь світ. The whole world should see this

Це має бачити весь світ. The whole world should see this

Ужасающий кадр с места массового захоронения в Изюме. За геноцид украинского народа россия заслуживает только ада.

Світ, у якому не повинно бути жорстокості й тероризму.

Але все це є. І ім'я цьому – Росія.

На місці масового поховання в Ізюмі виявлено понад 400 тіл. З ознаками тортур, загиблі внаслідок ракетних обстрілів, діти, військові ЗСУ.

Росія залишає по собі тільки смерть і страждання. Вбивці. Кати. Позбавлені всього людського.

Не втечете. Не сховаєтеся.

Відплата буде справедливо страшною.

За кожного українця, за кожну закатовану душу.

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A world in which there should be no cruelty and terrorism. But all this is there. And its name is Russia.

More than 400 bodies were found at the mass burial site in Izyum. With signs of torture, children, those killed as a result of missile attacks, warriors of the Armed Forces of Ukraine.

Russia leaves only death and suffering. Murderers. Torturers. Deprived of everything human. You won’t run away. You won’t hide. Retribution will be justly dreadful. For every Ukrainian, for every tortured soul.

Президент України Володимир Зеленський

Це має бачити весь світ. The whole world should see this

Це має бачити весь світ. The whole world should see this

Це має бачити весь світ. The whole world should see this

Це має бачити весь світ. The whole world should see this

Це має бачити весь світ. The whole world should see this

Це має бачити весь світ. The whole world should see this

Це має бачити весь світ. The whole world should see this

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

ООН направит миссию к месту массовых захоронений в Изюме

В город отправится группа управления ООН по наблюдению за соблюдением прав человека.

За ней может последовать группа по расследованию военных преступлений.

Новости портала «Весь Харьков»

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