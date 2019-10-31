Частичный домашний арест: суд избрал меру пресечения для екс-заместителя главы ХОГА

Бывший заместитель Юлии Светличной, Евгений Шахненко, один из фигурантов дела о хищении денег при реконструкции очистных сооружений в Малой Даниловке. Проект стартовал около 7 лет назад. Однако до сих пор не завершен, к тому же, по версии следствия, работы были проведены таким образом, что усовершенствование может привести к крупной аварии. Эксперты сделали выводы - установленное оборудование не соответствовало техническим нормам. Правоохранители разоблачили группу лиц, обвиняемых в завладении средствами, выделенными из государственного и областного бюджетов на масштабные ремонты. Общая сумма ущерба составляет более 18 миллионов гривен. На присвоение 7 из них могли повлиять подписи Евгения Шахненко в документах, говорят в прокуратуре, ведь он не проверил цены в смете. В суде просят избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По мнению обвинения, без такого ограничения он может скрываться от следствия и влиять на свидетелей.

Владимир Гудзь, прокурор:

Ми вважаємо, що є ризики. Хочу зазначити, що на даний час підозра грунтується на дослідженнях, зроблених експертами. Встановлено завищення вартості по двум комплектам фільтрів на суму 7 мільйонів гривень. І це з урахуванням розмитнення та транспортування, це зазначено в експертизі.

Адвокает выступает против ходатайства и говорит, доказательств вины Шахненко недостаточно и подозрение не обоснована.

Геннадий Ковалевский, адвокат:

З урахуванням недоведеності підозри і непідтвердження даних про наявність ризиків, заявлених прокурором в клопотанні, вважаю, достатньо забезпечити виконання кримінального провадження і належної поведінки підозрюваного особистого зобов'язання було б достатньо, або хоча б не цілодобовий домашній арешт.

Сам Евгений Шахненко подчеркивает - проведение мониторинга и проверка проектной документаций не входили в его полномочия на посту заместителя председателя областной государственной администрации. Виновным себя не считает. Бежать не собирается, планирует сотрудничать со следствием, кроме того, ему необходимо ухаживать за больной женой, поэтому просит не применять в отношении него меру пресечения.

Евгений Шахненко, подозреваемый:

На всіх документах моніторингу, там стоять візи старших інспекторів, начальників управлінь, які відповідають згідно обов’язків, які на них возложено. Я вважаю, що до мене підозра поки не обгрунтована. А далі будемо працювать зі слідством, судом.

Выслушав доводы сторон, следственная судья Светлана Шаренко назначила экс-чиновнику меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 26 декабря.





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