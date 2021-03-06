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Чехия экстрадировала в США украинцев, подозреваемых в киберпреступности

Чехия экстрадировала в США украинцев, подозреваемых в киберпреступности

Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступности и отмывании денег. Об этом сказал пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей, сообщает радио "Прага".

По словам Ибегея, экстрадиция произошла "в начале марта". Украинцам грозит до 20 лет лишения свободы.

Как рассказал пресс-секретарь, по версии следствия, оба украинца входили в организованную группу киберпреступников, действующих во многих странах. Группа была выявлена полицией в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США.

Сообщается, что двое украинцев предположительно были задержаны полицией Чехии в феврале прошлого года. В настоящее время оба находятся в США.

Агентство Телевидения Новости

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