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Череда смертельных ДТП в Украине: с 27 июля на дороги вернут контроль скорости

Череда смертельных ДТП в Украине: с 27 июля на дороги вернут контроль скорости

В Украине с 27 июля вернут скоростной контроль на дорогах, пока что - в ручном режиме.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала 112 Украина.

"Первый шаг, который мы делаем, с пятницы, 27 июля, мы возвращаем скоростной контроль на наших дорогах. Он пока будет осуществляться в ручном режиме, как это было когда-то, обычные радары. Но они уже с понедельника будут установлены на автомобилях Нацполиции, а с пятницы после рассмотрения в четверг соответствующего постановления Кабинета министров они будут задействованы в полной правовой плоскости", - сказал он.

По его словам, после этого Верховная Рада должна проголосовать за закон об автоматической фиксации нарушений ПДД.

Омелян отметил, что в Министерстве уже предусмотрены средства на закупку необходимых устройств.

Кроме того, министр сообщил, что с утра 21 июля начнутся тщательные проверки автоперевозчиков на предмет наличия лицензии на перевозки.

А в МВД настаивают, что полиция должна усилить меры по обеспечению безопасности на автомобильных дорогах.

Напомним, в пятницу, 20 июля, в Украине произошло несколько масштабных ДТП, в результате которых погиб 21 человек.

В частности, около пяти часов утра на 289 км автодороги «Киев-Одесса», недалеко от пгт Кривое Озеро Николаевской области произошло ДТП, в результате которого пять человек погибли, еще 12 госпитализированы.

Рейсовый микроавтобус марки Volkswagen, который двигался по маршруту «Одесса-Гомель» с белорусской регистрацией, столкнулся с грузовиком, который стоял справа на проезжей части из-за неисправности.

Как сообщалось, 20 июля на трассе Киев-Чоп в результате ДТП погибли 10 человек и 10 - пострадали.

Агентство Телевидения Новости

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