Через війну загинуло 428 дітей

Станом на ранок 20 жовтня 2022 року більше ніж 1245 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 428 дітей загинуло та понад 817 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 417, Харківській - 258, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.

18 жовтня внаслідок обстрілу військами РФ м. Бахмут Донецької області отримала поранення 2-річна дівчинка.

Стало відомо, що 12 березня через обстріл ворогом м. Слов’янськ Донецької області отримала тілесні ушкодження 13-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти. 326 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

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