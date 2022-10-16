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Чергові страшні знахідки: на деокупованих частинах Харківщини і Донеччини виявили закатованих цивільних

За повідомленням Харківської облпрокуратури, у Козачій Лопані правоохоронці знайшли тіла двох чоловіків зі слідами тортур і насильницької смерті.

Тіла загиблих знайшли в одній могилі на цвинтарі – у них зафіксовано переломи кісток черепа, щелепи та ребер. Попередньо, чоловіків утримували російські військові під час окупації селища.

Водночас у Лимані знайшли ще шість тіл загиблих мешканців, убитих росіянами під час окупації, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Чергові страшні знахідки: на деокупованих частинах Харківщини і Донеччини виявили закатованих цивільних

Чергові страшні знахідки: на деокупованих частинах Харківщини і Донеччини виявили закатованих цивільних

Чергові страшні знахідки: на деокупованих частинах Харківщини і Донеччини виявили закатованих цивільних

Чергові страшні знахідки: на деокупованих частинах Харківщини і Донеччини виявили закатованих цивільних

Джерело: https://t.me/spravdi/19184

Новости портала «Весь Харьков»

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