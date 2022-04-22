Чергові звірства окупантів: двох мешканців Ізюмщини катували, а потім спалили

За даними слідства, 22 квітня 2022 року після звільнення селища Гусарівка Ізюмського району від російських загарбників у підвальному приміщенні одного з будинків знайдено тіла двох людей – чоловіка та жінки.

Встановлено, що під час окупації російські військовослужбовці катували чоловіка та жінку. Після цього окупанти спалили їх тіла, повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва прокурорів Харківщини розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. У подальшому провадження буде передано до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости