Четыре аккумулятора за одну ночь: в Холодногорском районе задержали автовора

В полицию обратился 51-летний харьковчанин и сообщил, что примерно в 5:30 с балкона своей квартиры заметил подозрительного мужчину, который вытаскивал аккумулятор с автомобиля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предоставленным приметам полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний мужчина.

При себе у него было два аккумулятора. Еще два мужчина спрятал недалеко от места преступления.

Похищенные аккумуляторы правоохранители изъяли.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости