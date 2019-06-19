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Четырем причастным к крушению МН17 будут объявлены подозрения после обнародования их имен

Четырем причастным к крушению МН17 будут объявлены подозрения после обнародования их имен

Подозрения первым четверым подозреваемым в крушении "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, в небе над Донбассом в 2014 году будут выдвинуты после того, как их имена будут обнародованы Совместной следственной группой (ССГ), сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола (Схипхол, Нидерланды), который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они являются виновными… Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет гораздо большим, чем эти четыре человека, которые будут объявлены", - рассказала Зеркаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На вопрос, идет ли речь о руководстве российской армии, она ответила утвердительно, пояснив, что осуществить передачу такого вооружения, как зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, "без разрешения руководства нельзя".

Замминистра уточнила, что "уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук", но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность".

После этого, по ее словам, ожидается презентация международной группы исследователей Bellingkat, которые собирают и анализируют информацию из открытых источников. "Будет еще интересная презентация Bellingcat. Они всегда идут дальше, чем официальная группа расследования", - добавила Зеркаль.

Она рассказала, что представители Нидерландов и Австралии совместно продвигаются "в рамках своей претензии к россиянам за сбитие Боинга как к государству". "Они провели с ними уже один раунд консультаций, и теперь они двигаются ко второму раунду консультаций (с целью – ИФ) привлечь Россию к ответственности, как государство", - рассказала замглавы МИД Украины.

"Пока это международно-правовая ответственность. Это все сложные процессы, и они к ним относятся очень осторожно, взвешенно и, в отличие от нас, понимают, что в международном праве с международно-правовой ответственностью спешить нельзя", - резюмировала Зеркаль.

Как сообщалось, ССГ намерена 19 июня обнародовать новые данные в связи с расследованием гибели "Боинга 777" в небе над Донбассом в июле 2014 года, в частности, могут быть названы ответственные за эту трагедию.

ССГ была создана в 2014 году через месяц после того, как МН17 был сбит ракетой "Бук" в небе над Донбассом. Все 298 пассажиров погибли. 17 июня исполнится пять лет со дня трагедии.

Ранее ССГ пришла к выводу, что ракета "Бук", из которой сбили самолет, была доставлена в Украину из российской воинской части, расквартированной под Курском. В этой связи Нидерланды в мае 2018 года возложили ответственность за трагедию на РФ, которая отрицает свою причастность к крушению авиалайнера.

Источник: interfax.com.ua

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Темы: боинг, суд

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