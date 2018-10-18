Чиновница "забыла" внести в декларацию квартиру - НАПК

Начальник спортивного комплекса аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС Украины в Харьковской области Татьяна Ткалич не внесла в декларацию за 2016 год стоимость квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции. Установлено, что Ткалич подавая декларацию за 2016 год, не указала стоимость квартиры, принадлежащей ей на праве собственности, и не задекларировала финансовые обязательства перед банком.

В общем сведения, указанные чиновницей в декларации, отличаются от достоверных на сумму 535 332 гривен. Соответствующие документы переданы в Национальную полицию.

Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена статьей 366 - 1 УК Украины. Полицейские по данному факту могут начать досудебное расследование.

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