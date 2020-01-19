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Чиновник Кернеса попался на махинациях с асфальтом на 2 млн гривен

Чиновник Кернеса попался на махинациях с асфальтом на 2 млн гривен

Заместителя директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета уличили в растрате, которую он совершил в период с 2017 по 2019 годы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.

Установлено полицией, что во время выполнения работ по договорам по капитальному ремонту транспортных сооружений по проспекту Льва Ландау, путем списания обратной суммой отходов от фрезерования асфальтобетонного покрытия по цене значительно ниже рыночной, был нанесен ущерб почти 2 млн гривен.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

Новости портала «Весь Харьков»

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