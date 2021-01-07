Чиновник рыбнадзора, которого подозревают в вымогательстве взятки, взят под стражу

Взятку служащий потребовал за выдачу разрешения на зарыбление прудов.

Кроме того, за 22 тыс. грн заведующий сектора Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области пообещал не реагировать на нарушения. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области со ссылкой на руководителя Дергачевской местной прокуратуры Станислава Пиева.

Деньги от предпринимателя чиновник получил в течение октября-ноября 2020 года. Подозрение предъявлено по факту получения неправомерной выгоды, соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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