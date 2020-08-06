Чиновнику ХОГА, задержанному на получении 1,3 миллиона гривен взятки, объявили о подозрении

Директору одного из департаментов Харьковской ОГА, которого уличили в получении 1320000 гривен, сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15 в., Ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как сообщалось, чиновника ХОГА задержали на рабочем месте вечером 3 июля.

Следствие установило, что чиновник в прошлом занимал должность в управлении ТЭК Харьковской области, поэтому обещал «помочь» предпринимателю решить вопрос с подключением электроустановок к электрическим сетям.

В дальнейшем, эти средства якобы должны были передаться руководству "Харьковоблэнерго".

Стоимость своей «услуги» чиновник «оценил» в 2200 гривен за каждые из 600 кВт. Сразу после получения 1,3 млн грн он был задержан правоохранителями.

Агентство Телевидения Новости