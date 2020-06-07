"Чистка" в МВД: в Павлоградском отделе полиции пытали людей и "крышевали" наркодилеров

В настоящее время всех работников отдела вывели за штат. Отдельно проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов

В Павлоградском отделе полиции правоохранители вместо защиты и обеспечения безопасности граждан занимались преступной деятельностью.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Внутренняя безопасность НПУ, ГБР и СБУ провела следственные действия. Результат расследования — сотрудничество правоохранительных органов с наркоторговцами и другими преступниками. С сегодняшнего дня мы начинаем тотальную отработку региона", — заявил Арсен Аваков.

Министр подчеркнул, что речь идет не только о Павлоградском отделе полиции, но и о других правоохранительных органах области.

"Именно поэтому на эту проблему мы будем смотреть очень комплексно — на взаимодействие со всеми органами власти и между собой. Меня принципиально не устраивает распространение наркотиков, как во всей Днепропетровской области, так и в Павлоградском районе", — подчеркнул глава МВД.

В свою очередь, глава Нацполиции Игорь Клименко принял решение о переформатировании Павлоградского отдела полиции вместе с четырьмя кустовыми подразделениями, которые в него входят.

"Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности, и лица, проходящие по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% руководящих должностей", — заявил Клименко.

По информации МВД, в настоящее время всех работников отдела вывели за штат. Отдельно проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов.

Временным руководителем отдела назначили начальника Департамента внутренней безопасности полковника Игоря Мартищука. В течение следующих трех недель будет сформировано новую команду, сотрудники которой пройдут аттестацию.

Кроме этого, по решению председателя Нацполиции, обязательную проверку и переаттестацию пройдут около 500 работников Павлоградского отдела и его четырех подразделений.

В МВД напомнили что 4 июня работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины пресекли деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.

По предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности, для чего они фальсифицировали материалы уголовных производств.

Злоумышленники, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.

Напомним, в марте этого года в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила транснациональную группировку, которая занималась контрабандой оптовых партий наркотических средств.

Источник: delo.ua

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